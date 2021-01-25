وكيل كارتيرون: أوباما هو اللاعب الوحيد الذي طلبه الفرنسي في التعاون

الإثنين، 25 يناير 2021 - 12:19

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم "أوباما" يسجل ويحتفل بهدفه مع إمام عاشور في لقاء الزمالك والجونة

قال حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون مدرب التعاون السعودي، إن اللاعب الوحيد الذي طلبه المدرب الفرنسي للانضمام إلى فريقه هو يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك.

وصرح فتوح عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "اللاعب الوحيد الذي طلبه كارتيرون للانضمام معه إلى التعاون من الزمالك كان يوسف أوباما، فقط".

كارتيرون صاحب الـ50 عاما رحل عن تدريب الزمالك في سبتمبر 2020 ليتولى تدريب التعاون السعودي.

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وقاد كارتيرون التعاون في 18 مباراة منذ شهر سبتمبر الماضي، فاز في 7 وتعادل 6 وخسر 5.

أما يوسف أوباما صاحب الـ25 عاما فقد جدد تعاقده مع الزمالك خلال شهر يناير الحالي حتى صيف 2024.

وشارك أوباما خلال الموسم الجاري بقميص الزمالك في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

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