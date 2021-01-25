مونديال اليد - نجم كرواتيا لـ في الجول: نواجه الدنمارك من أجل التأهل.. أخفقنا هجوميا أمام الأرجنتين

الإثنين، 25 يناير 2021 - 12:21

كتب : محمد سمير

إيفان كوبيتش - منتخب كرواتيا لكرة اليد

يرى إيفان كوبيتش لاعب فريق فاردار المقدوني ونجم منتخب كرواتيا أن دفاع الأرجنتين تفوق على هجومهم مما تسبب في خسارتهم المفاجئة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

وتغلب منتخب الأرجنتين في مفاجأة كبرى بالدور الرئيسي على كرواتيا بنتيجة 23-19 ليتأزم موقف وصيف أوروبا في بطولة العالم.

وقال إيفان كوبيتش لـ FilGoal.com: "أعتقد أننا لم نلعب جيدا بما يكفي لتحقيق الفوز أمام الأرجنتين خاصة من الناحية الهجومية".

وأضاف "لم ينجح هجوم فريقنا في تحقيق المطلوب أمام تفوق دفاع الأرجنتين وتسبب ذلك في الخسارة بنهاية الأمر".

وأوضح "أضعنا العديد من الفرص الجيدة للتسجيل مما جعلنا متوترين بعض الشيء داخل الملعب وأثر علينا".

وحصد كوبيتش جائزة لاعب مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين رغم الخسارة بعد تألقه وتسجيل 7 أهداف.

وشدد كوبيتش "الأرجنتين لعبت بشكل جيد جدا من الناحية الدفاعية وسببت لنا مشاكل كبيرة في ذلك الأمر مع تألق حارس مرماهم بشكل كبير".

وعن مواجهة الدنمارك في الجولة الختامية قال: "بالطبع أؤمن بقدرتنا على التأهل، أعلم أننا لسنا في موقف جيد والأمر لا يتوقف على نتيجتنا فقط لكن سنبذل ما بوسعنا للنهاية".

ويصطدم منتخب كرواتيا بمواجهة الدنمارك في ختام الدور الرئيسي مساء اليوم الإثنين، ولا بديل لكرواتيا سوى الفوز مع فوز قطر على الأرجنتين.

وتابع نجم منتخب كرواتيا "الأمور أصبحت أصعب بكل تأكيد وسنلعب ضد الدنمارك أحد الفرق القوية جدا".

وأتم تصريحاته "لا يمكننا اللعب في مستوى مرتفع مثل ذلك دون تقديم أفضل أداء، سنفعل ما علينا وهدفنا بالتأكيد الوصول لربع النهائي".

ويعتبر كوبيتش هو ثالث هدافي الجيل الحالي من منتخب كرواتيا.

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