مدافع المصري لـ في الجول: عبرت عن عدم مشاركتي بصورة لم تصل واضحة.. لدي حماس كبير

كشف محمد الصالح مدافع فريق المصري عن سوء فهم بسبب تعبيره عن حزنه لعدم المشاركة بشكل أساسي مع فريقه.

وقال الصالح لـ FilGoal.com: "ربما عبر عن عدم مشاركتي بصورة لم تصل واضحة للجهاز الفني، لكنني أكن كل تقدير لعلي ماهر".

وتابع "أتمنى استمرار مسيرة الفريق بشكل مميز خاصة وأن الجميع لا يقصر في أي شيء لتحقيق ذلك الإنجاز وإسعاد جماهير بورسعيد".

وأضاف "لدي حماس كبير للتواجد في التشكيلة الأساسية للمصري وأبذل قصارى جهدي لاستعادة مكاني".

وشدد الصالح "أنا موجود تحت قيادة علي ماهر وتحت أمره هو والجهاز الفني، وأقدر جيدا أنني في نادي كبير بحجم المصري".

وكشف مدافع المصري "رفضت أكثر من عرض وفضلت الاستمرار مع النادي وسأحارب لوضع الفريق في مكانة جيدة".

وأتم تصريحاته "شرف كبير لي التنافس في الدوري المصري مع الفريق صاحب مئوية التأسيس في أحد أكبر وأقوى الدوريات العربية والإفريقي".