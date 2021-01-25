نوير ينفرد بالرقم القياسي للشباك النظيفة في الدوري الألماني

الإثنين، 25 يناير 2021 - 11:13

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

حقق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ رقما قياسيا في الدوري الألماني بعد خروجه بشباك نظيفة يوم الأحد أمام شالكه في لقاء انتهى بنتيجة 4-صفر للأول.

رفع اللاعب المخضرم البالغ عمره 34 عاما عدد المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه إلى 197.

وتخطى نوير رقم أوليفر كان (196 مباراة) الحارس الأسبق لألمانيا وبايرن وعضو المجلس التنفيذي للأخير.

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية مصدر من الزمالك لـ في الجول: البنك الأهلي طلب استعارة عبد السلام.. وهذا رأي باتشيكو مواعيد مباريات الإثنين 25 يناير 2021.. البحرين ضد اليابان وقطر تواجه الأرجنتين في مونديال اليد مورينيو: بيل؟ لا أمنح المشاركة مجانا

واحتاج نوير 423 مباراة فقط ليحقق الرقم القياسي.

وكان نوير وصل إلى 196 مباراة بشباك نظيفة بعد مشاركته في 557 لقاء بالدوري الألماني.

ويواصل نوير قائد بايرن التألق مبرهنا أنه أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة.

ونال نوير لقب أفضل حارس في آخر 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وجاء ثالثا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية في 2014.

وهو حارس التشكيل البرونزي لفريق الأحلام الذي أعلنته مجلة فرانس فوتبول العام الماضي.

نوير الدوري الألماني بايرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: توخيل سيكون مدرب تشيلسي الجديد 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال اليد - نجم كرواتيا لـ في الجول: نواجه الدنمارك من أجل التأهل.. أخفقنا هجوميا أمام الأرجنتين 45 دقيقة | مصر 2021
النني لـ أوزيل: سأفتقدك كثيرا.. ولا تنس أنني صنعت أفضل هدف في مسيرتك 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل كارتيرون: أوباما هو اللاعب الوحيد الذي طلبه الفرنسي في التعاون 47 دقيقة | الدوري المصري
تليجراف: تشيلسي يقيل لامبارد خلال ساعات ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - مدرب الإسماعيلي الأسبق يتولى قيادة المريخ السوداني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك: عرض جالاتاسراي الحالي لمصطفى محمد ليس جديدا.. وهذا ما حدث في أزمة فريق اليد ساعة | الدوري المصري
مدافع المصري لـ في الجول: عبرت عن عدم مشاركتي بصورة لم تصل واضحة.. لدي حماس كبير ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك