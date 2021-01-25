نوير ينفرد بالرقم القياسي للشباك النظيفة في الدوري الألماني

حقق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ رقما قياسيا في الدوري الألماني بعد خروجه بشباك نظيفة يوم الأحد أمام شالكه في لقاء انتهى بنتيجة 4-صفر للأول.

رفع اللاعب المخضرم البالغ عمره 34 عاما عدد المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه إلى 197.

وتخطى نوير رقم أوليفر كان (196 مباراة) الحارس الأسبق لألمانيا وبايرن وعضو المجلس التنفيذي للأخير.

واحتاج نوير 423 مباراة فقط ليحقق الرقم القياسي.

وكان نوير وصل إلى 196 مباراة بشباك نظيفة بعد مشاركته في 557 لقاء بالدوري الألماني.

ويواصل نوير قائد بايرن التألق مبرهنا أنه أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة.

ونال نوير لقب أفضل حارس في آخر 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وجاء ثالثا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية في 2014.

وهو حارس التشكيل البرونزي لفريق الأحلام الذي أعلنته مجلة فرانس فوتبول العام الماضي.