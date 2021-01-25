مواعيد مباريات الإثنين 25 يناير 2021.. البحرين ضد اليابان وقطر تواجه الأرجنتين في مونديال اليد

يواجه المنتخب البحريني نظيره الياباني في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لليد في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد قطر في نفس الدور في السابعة مساء، وفي نفس الموعد تواجه إسبانيا نظيرتها المجر.

فيما تواجه تونس نظيرتها أنجولا في بطولة كأس الرئيس في السابعة وسماء.

وفي التاسعة والنصف مساء تواجه الدنمارك نظيرتها كرواتيا في الدور الرئيسي، فيما يتواجه منتخب بولندا مع نظيره منتخب ألمانيا في نفس الموعد.

ويستضيف أتليتك بلباو نظيره خيتافي في العاشرة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويحل توتنام ضيفا على وايكومب في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في التاسعة و45 دقيقة مساء. ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

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