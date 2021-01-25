إيان رايت: غيرت رأيي بشأن سولشاير.. فريقه يبدو كما لو كان مانشستر يونايتد القديم

الإثنين، 25 يناير 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

قال إيان رايت أسطورة أرسنال إنه غير رأيه في أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، موضحا أن الفريق يلعب كما لو كان الفريق القديم الذي حقق الإنجازات للشياطين الحمر في الماضي. وذلك عبر شاشة "بي بي سي".

في البداية سأل جاري لينيكر عما إذا كان تواجد مانشستر يونايتد في الصدارة يقدم صورة "غير دقيقة" لجدول الدوري.

ليجيب رايت: "لا، لا أعتقد ذلك. كنت من الذين شككوا في أولي جونار سولشاير في الماضي بعد مباريات توتنام وأرسنال ولايبزج، لكن رد الفعل كان رائعا".

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وتابع "حينما تنظر إلى فريق مانشستر يونايتد والفريق وطريقة إدارة اللاعبين بشكل فردي".

وأردف "الطريقة التي رد بها الفريق على ما حدث كانت رائعة".

وأكمل "الأمر يبدو كما لو كان فريق مانشستر يونايتد القديم، خاصة بالطريقة التي يهاجمون بها الفرق ذات العقلية القديمة".

وأتم "سولشاير يحظى بذلك الدعم من اللاعبين".

وكان يونايتد قد فاز أمام ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

انتصار يونايتد يضمن له مواجهة وست هام يونايتد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي أحد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبلين.

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