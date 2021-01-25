شيرار: بالنظر لما حدث مع سولشاير منذ 10 أسابيع.. إنه يقوم بعمل رائع

الإثنين، 25 يناير 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر يونايتد

قال ألان شيرار نجم الكرة الإنجليزية السابق إن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يقوم بعمل رائع بالنظر للبداية الصعبة للموسم الجاري.

وصرح شيرار عبر برنامج "ماتش أوف ذا داي" عبر شاشة "بي بي سي": "البعض كان يطالب بإقالة سولشاير منذ 10-11 أسبوعا مضت، وكان تحت ضغط كبير".

وواصل "الفريق سُحق بواسطة توتنام وخرج من دوري أبطال أوروبا".

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وأكمل "اضطر للتعامل مع كل ذلك بجانب هراء وكلاء اللاعبين، خاصة وكيل بول بوجبا".

وتابع "حينما تجمع كل ذلك معا، وأين أصبح الفريق الآن، من دون شك سولشاير يقوم بعمل رائع".

وفاز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو المكسب الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.

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