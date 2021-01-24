مؤتمر سولشاير: فزنا ضد ليفربول بشروطنا.. لعبنا بالطريقة التي نرى بها فريقنا

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه فاز أمام ليفربول بشروطه وطريقته، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وصرح سولشاير قائلا: "من الرائع الفوز بالمباريات ضد بطل العام الماضي، إنه فريق رائع ونحن قدمنا نتائج رائعة على مدار العامين الماضيين نلعب بأنظمة مختلفة".

وواصل "لكن اليوم لعبنا وفزنا بطريقتنا وشروطنا".

وأكمل "وجدنا طريقة نؤمن بها نحن واللاعبين ونصبح أقوى وأقوى مع الوقت".

وتابع "عقليتنا ظهرت بأننا عدنا بعد التأخر بهدف، أظهرنا ذلك عدة مرات هذا الموسم، بدنيا نصبح أقوى وأقوى، واستمرينا بنفس القوة في عدد من المباريات حتى النهاية كثيرا".

وأردف "ننظر للاختلاف عن عام مضى ومنذ 6 أشهر، لا يمكنك أن تختصر أشواطا كبيرة في نقطة واحدة، لكن خطوة بخطوة نتطور ونتطور، الفوز بمباريات قوية والروح المعنوية والثقة جيدة جدا".

واسترسل "بالنسبة لنا، إنه شعور رائع أن نلعب بشروطنا، كانت لدينا بعض النتائج الجيدة على مدار الأعوام القليلة الماضية، أن نلعب بنظام الماسة (4-1-2-1-2) أو 3-5-2 أو غيرها من الخطط، أنظمة مختلفة لنضعف من خلالها خطورة الخصوم، لكن الفوز اليوم جاء باختيار إيجابي، وبالطريقة التي نرى بها فريقنا، كانت أشبه بتعبير عن أنفسنا".

وتابع "يزيد ذلك الأمر من ثقتنا، أن يكون بإمكاننا أن نحاكي الأفضل بأسلوبنا في اللعب".

وتطرق للحديث حول برونو فيرنانديز قائلا: "برونو يمتلك جودة داخل وحول منطقة الجزاء، أثبت ذلك بصناعة الأهداف وتسجيلها".

وأكمل "لقد كانت ركلة حرة ثابتة نجح في تسجيلها بعدما تدرب عليها كثيرا يوم أمس".

وتابع "تدرب بشكل إضافي على الركلات الحرة لمدة نصف ساعة على الأقل".

وأتم "لا أعلم المدة، لكن عمله أوتي ثماره".

وفاز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو المكسب الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.