مونديال اليد – دودو: بين الشوطين قلنا لا مفر.. سنموت إن لزم الأمر للتأهل

الأحد، 24 يناير 2021 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو مع مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد

كشف أحمد هشام "دودو" لاعب منتخب مصر لليد عن كواليس ما بين شوطي مباراة المنتخب أمام سلوفينيا.

مصر تعادلت مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، لتضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة رسميا.

وقال دودو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "فزت بكأس العالم للناشئين، لكن إحساسي اليوم لا يقارن بيومها".

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وأضاف "أن أكون ضمن أفضل 8 في العالم للكبار الذين طالما شاهدتهم في التليفزيون أمر مختلف تماما".

وعن كواليس ما بين شوطي اللقاء، قال دودو "بين شوطي اللقاء قلنا لأنفسنا اليوم لا مفر. لا بد أن نفوز وأن نقاتل ونموت إذا لزم الأمر للتأهل".

وتلعب مصر مع الدنمارك يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس العالم لليد.

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