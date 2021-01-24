جاريدو ينتصر في أول مباراة له بالملاعب الإسبانية منذ 7 سنوات

قاد خوان كارلوس جاريدو فريقه كاستيون إلى فوز مفاجئ على سبورتنج خيخون بهدفين دون رد في ملعب كاستاليا، بالجولة 22 من دوري القسم الثاني الإسباني.

وسجّل دافيد كوبيّاس هدف كاستيون الأول بالدقيقة 20، قبل أن يضيف البرتغالي جوس ليديس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ليحقق جاريدو الفوز في مباراته الأولى مع فريقه الجديد كاستيون بعد تولي المهمة خلفا لـ أوسكار كانو قبل حوالي 10 أيام.

الفوز أخرج كاستيون من مناطق الهبوط وقفز به إلى المركز 18 برصيد 21 نقطة، فيما تجمّد رصيد سبورتنج خيخون عند 36 نقطة في المركز الخامس.

ليحقق كاستيون فوزه الأول في الدوري بعام 2021 بعد تعادل و3 هزائم متتالية.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لـ جاريدو (51 عاما) في الملاعب الإسبانية منذ 18 يناير 2014 يوم خسارته بخماسية نظيفة أمام ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

بعدها بدأ جاريدو مغامرة خارج بلاده إسبانيا، افتتحها مع الأهلي المصري، وأتبعها بالاتفاق السعودي، والرجاء المغربي، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.

وحقق جاريدو إنجازه التدريبي الأبرز في إسبانيا عندما قاد فياريال إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2011، كما احتل المركز الرابع بالدوري الإسباني وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم التالي.

ويقع نادي كاستيون في إقليم فالنسيا، وتعود ملكيته لـ بابلو هيرنانديز لاعب ليدز يونايتد الحالي.

ولم يظهر كاستيون في الدوري الإسباني الممتاز منذ عام 1991، مهمة تبدو صعبة التحقيق في الوقت الحالي.