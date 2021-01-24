مونديال اليد – السويد تهزم الاتحاد الروسي وتتصدر المجموعة.. مصر تواجه الدنمارك

تحدد لـ منتخب مصر لليد مواجهة الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم بشكل رسمي.

وفازت السويد على الاتحاد الروسي بنتيجة 34-20 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي.

الفوز رفع رصيد السويد إلى 8 نقاط، لتتصدر المجموعة بشكل رسمي، وتتأهل إلى ربع النهائي رفقة مصر التي تأهلت كثاني المجموعة.

بذلك، تلتقي مصر مع الدنمارك يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي البطولة، فيما تنتظر السويد تحديد منافسها المقبل بين الأرجنتين، أو كرواتيا، أو قطر حسب نتائج مباريات غد الإثنين.

السويد أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق 9 أهداف، وبنتيجة 17-8 على الاتحاد الروسي.

وفي الشوط الثاني، زاد الفارق إلى 14 هدفا، وفازت السويد بنتيجة 34-20.

وجاء الترتيب النهائي للمجموعة كالتالي:

السويد: 8 نقاط.

مصر: 7 نقاط.

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سلوفينيا 6 نقاط.

الاتحاد الروسي 5 نقاط.

بيلاروسيا 4 نقاط.

مقدونيا 0 نقاط.