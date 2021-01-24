نائب رئيس الزمالك لـ في الجول: المفاوضات بشأن العروض المقدمة لـ مصطفى محمد مستمرة

كشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن مستجدات العروض المقدمة لمصطفى محمد مهاجم الفريق.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وقال هشام إبراهيم لـFilGoal.com: "نمتلك عرضين لمصطفى محمد منذ فترة بخلاف عرض سانت إيتيان الذي رفضناه تماما ولن نعيد فتح هذه الصفحة مرة أخرى ولن نعود للمفاوضات معهم مجددا".

وأضاف "اللجنة الفنية بنادي الزمالك تدرس العروض المقدمة لشراء مصطفى محمد ثم ستبدأ المفاوضات مع الأندية وفي حالة وجود خلاف في المفاوضات ستخبرنا ووقتها سندخل كلجنة مسؤولة عن إدارة النادي على خط المحادثات".

وأشار "حتى الآن المفاوضات سارية بين اللجنة الفنية في نادي الزمالك والأندية التي ترغب في ضم مصطفى محمد".

وأكمل "لا أعلم إذا زار وفدا من نادي الإسماعيلي مقر الزمالك أم لا، من الممكن أن يكون هذا الوفد اجتمع مع مسؤولي كرة القدم لكن نحن كإدارة لم نقابل أي مسؤول من الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته "هناك أمر سيسعد جماهير الزمالك ولكن لا تزال المفاوضات والمحادثات المتعلقة بهذا الأمر لم تتبلور بشكل نهائي، لذلك نحن كلجنة مسؤولة عن إدارة النادي ننتظر اكتمال هذا الأمر للإعلان عنه وإسعاد الجماهير".