مؤتمر كلوب: هدفا صلاح خطوة على الطريق الصحيح.. ومواجهة يونايتد جيدة للاستعداد لتوتنام

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن هدفي محمد صلاح لاعب فريقه ضد مانشستر يونايتد خطوة نحو الطريق الصحيح كما أنها أمر جيد لاستعادة اللاعب للثقة. وذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وصرح كلوب قائلا: "لا أرى أي مشاكل مع الثقة، لكن حينما لا تسجل لفترة ليس أمرا جيدا من أجل الثقة".

وواصل "أفضل المهاجمين في العالم يمكنهم إخبارك بهذا الأمر، يعانون مع الثقة حينما لا يسجلون بأريحية، لكن ما يهم هو كيفية التعامل مع الأمر".

وأكمل "رغم الخسارة، هدفا صلاح اليوم خطوة نحو الطريق الصحيح".

وتابع "من الجيد لصلاح أن يسجل وأمر جيد من أجل ثقته".

وسجل صلاح هدفين في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد.

وتابع كلوب: "كانت هناك العديد من الأشياء الجيدة وبعض الأخطاء حول الأهداف، إن أردت أن تفوز هنا في أولد ترفورد عليك أن تكون في قمة عطاءك".

وأردف "يمكننا الخروج ببعض الأشياء من هذه المباراة، نحاول التعلم من كل مواجهة".

واسترسل "كانت مباراة صعبة، وأردنا الفوز بقوة لكن لم يكن ذلك كافيا الليلة، إن فزت بمباراة تكون هناك بعض الأمور السلبية، وحينما تخسر أيضا، لكن الليلة أردت لاعبي يرغبون في ذلك بشدة".

وأكمل "كانت لدينا مشاكل في المرتدات، لكن كانت هناك بعض الأمور الإيجابية كذلك".

وأضاف "سجلنا هدفين كانت لدينا مواقف يمكننا التسجيل أكثر من خلالها، كانت هناك مواقف خلقنا خلالها فرصا ضد فريق يدافع بقوة في العمق، لذا كانت هناك العديد من الأشياء الجيدة".

وأتم "رأيت الكثير من التحركات في الاتجاه الصحيح، لقد كانت مواجهة للاستعداد بشكل جيد من أجل مباراة توتنام، مع أسلوبهم في الهجمات المرتدة، نعرف جيدا ما علينا فعله".

ويستعد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أحد أيام 9-11 فبراير المقبلين.

ويعد هذا هو المكسب الأول لأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد 3 تعادلات وخسارة.

وفي خمس مواجهات مباشرة بين المدربين، سجل يونايتد 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

كما أن هذا هو الانتصار الأول ليونايتد في الجولة الرابعة من الكأس ضد ليفربول بعد أن كان قد خسر في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نفس الدور في موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.