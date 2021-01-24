تيليجراف: ليفربول فاز بسباق التعاقد مع معجزة دربي كاونتي

الأحد، 24 يناير 2021 - 22:49

كتب : FilGoal

كايد جوردون - دربي كاونتي

اقترب ليفربول من التعاقد مع كايد جوردون لاعب دربي كاونتي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن ليفربول تفوق على مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبير وبات على وشك الظفر بـ جوردون.

وأفاد التقرير أن قيمة الصفقة قد تتجاوز 1 مليون جنيه إسترليني، مع متغيرات تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني.

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وكان وين روني المدير الفني لـ دربي كاونتي قد صرح: "كايد لاعب رائع ولديه إمكانيات كبيرة، هو خريج الأكاديمية ولديه 16 عاما فقط، يحتاج إلى التطور أكثر وهنا هو المكان المناسب لذلك".

واعترف: "بالطبع هناك اهتمام كبير بـ كايد لأنه لاعب رائع".

جوردون (16 عاما) مواليد أكتوبر 2004، تم تصعيده للفريق الأول لـ دربي كاونتي في ديسمبر الماضي ليصير رابع أصغر لاعب في تاريخ النادي.

ويشغل جوردون مركز الجناح أو الوسط المهاجم، ويُتوقَع له مستقبل كبير في الكرة الإنجليزية.

وسجل جوردون 3 أهداف في 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي تحت 18 عاما هذا الموسم، كما صنع هدفين في مباراة واحدة بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

ليفربول في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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