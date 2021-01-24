مونديال اليد – محمد سند: العودة من فارق 5 أهداف تعكس قوة شخصيتنا.. دعونا نحلم

الأحد، 24 يناير 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

محمد سند - منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم

يرى محمد سند نجم منتخب مصر لليد بأن عودة الفريق بعد التأخر بفارق 5 أهداف أمام سلوفينيا تعكس قوة شخصية اللاعبين.

مصر تعادلت مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، لتضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة رسميا.

وقال محمد سند في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "التأهل كان الأهم بالنسبة لنا ونحمد الله على التأهل بعد مواجهة منتخب قوي جدا مثل سلوفينيا".

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وأضاف " في بداية المباراة كنا متعجلين الفوز وتقدموا علينا بفارق 5 أهداف، والعودة بفارق هدفين لنا كانت نتيجة رائعة".

سند أكمل "العودة بعد التأخر بفارق 5 أهداف ليست سهلة. هذا يدل على قوة شخصيتنا.

وأتم "وصلنا ربع النهائي وأصبحنا بين الثمانية الكبار، من حقنا أن نحلم بما هو قادم. أمامنا مباراة 60 دقيقة أمام الدنمارك، إذا فزنا سنحقق إنجاز آخر فلماذا نخاف؟".

وتنتظر مصر تحديد مركزها في المجموعة حسب مباراة السويد والاتحاد الروسي الجاري، للتعرف على المنافس المقبل.

مونديال اليد مصر محمد سند
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