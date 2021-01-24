مونديال اليد - مؤتمر هنداوي: مررت بلحظات عصيبة لأتواجد بهذا الإنجاز

الأحد، 24 يناير 2021 - 22:13

كتب : محمد سمير

كريم هنداوي - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أبدى كريم هنداوي حارس منتخب مصر لليد فخره بما قدمه المنتخب إلى الآن، ووجه الشكر لكل زملائه على ما تحقق.

مصر تعادلت مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، لتضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة رسميا.

وقال هنداوي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "فخور جدا بما حققناه وما أداه اللاعبون اليوم، بشكل شخصي مريت بلحظات صعبة جدا من أجل تحقيق حلمي والتواجد في تلك اللحظة".

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وأضاف "كانت لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وباروندو، أشكر المدير الفني على ثقته في ضمي رغم عدم لعبي لناد في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "أشكر جميع اللاعبين ليس فقط من لعب أو من يتواجد في القائمة لكن الـ 25 المتواجدين منذ البداية للجميع دور في تحقيق ذلك الإنجاز".

وتنتظر مصر تحديد مركزها في المجموعة حسب مباراة السويد والاتحاد الروسي الجاري، للتعرف على المنافس المقبل.

مونديال اليد مصر كريم هنداوي
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