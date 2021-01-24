مونديال اليد - مؤتمر باروندو: أذكر الناس بأننا كنا نواجه رابع أوروبا.. فخور بما قدمناه

أعرب روبرتو جارسيا باروندو عن فخره بأداء اللاعبين والروح التي حولت الخسارة الكبيرة أمام سلوفينيا إلى تعادل في أخر ثواني المباراة والتأهل لربع النهائي.

وشدد باروندو أن تأهل مصر إلى ربع النهائي ووجودها ضمن أفضل 8 منتخبات أمر كبير، أن يكون فريق إفريقي بجوار كبار أوروبا.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ربع النهائي بعد تعادل سلوفينيا في الثانية الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 25-25 وينتظر الفراعنة لتحديد مركزهم إما ثاني المجموعة ومواجهة الدنمارك أو التصدر ومواجهة ثاني المجموعة وانتظار المتأهل من قطر والأرجنتين وكرواتيا.

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ فقط سعيد جدا وأبارك للاعبين كانت مباراة صعبة للغاية لكني فخور بتحويل النتيجة".

وتابع "تأهلنا لربع النهائي وهذه أمر كبير جدا، أذكر الناس أن سلوفينيا هي رابع بطولة أوروبا في نسختها الأخيرة ومن الفخر أن نصل لهذا المستوى من التنافس، مصر ضمن أفضل 8 في العالم وهذا أمر رائع".

وتابع باروندو "روح اللاعبين كانت كبيرة ونجحنا في تحقيق الفوز، وأؤكد ما قلته قبل اللقاء، أيا كانت النتيجة فالفريق قدم بطولة كبيرة أمام فرق صعبة".

"نحن لا نلعب في دوري أبطال أوروبا ليعتاد اللاعبون على ذلك الضغط والمستوى".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنافس المقبل: "سنفعل ما نفعله في كل مباراة وندرس الفريق، ندخل كل مباراة من أجل الفوز، انتظر من الفريق التركيز وتقديم مستوى جيد".

مصر تعادلت مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، لتضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة رسميا.

وتنتظر مصر تحديد مركزها في المجموعة حسب مباراة السويد والاتحاد الروسي الجاري، للتعرف على المنافس المقبل.