كلوب: حينما لا تسجل ما يسنح لك من فرص فستعاقب بطريقة وخيمة

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لم يسجل ما سنح له من فرص ضد مانشستر يونايتد في الكأس فجاء العقاب بطريقة وخيمة. وذلك في تصريحاته عبر شاشة "بي إن سبورتس".

وصرح كلوب عقب المباراة: "لم تسر الأمور كما خططنا لها رغم التسجيل أولا، بدأنا بشكل إيجابي لكن عاد يونايتد في النتيجة ولم نستغل بعض الفرص المتاحة".

وواصل "حينما لا تسجل الفرص المتاحة فإنك تعاقب بطريقة وخيمة، لأننا لم نستغل الفرص التي خلقناها في الثلث الأخير من خط الهجوم".

وتابع "المباراة كانت متوازنة حسب رأيي، أنهينا الشوط الأول بشكل متميز، لكنهم عادوا وسجل برونو أيضا من كرة ثابتة وهذه الأشياء تحدث في عالم كرة القدم".

وأردف "إن أردت الفوز ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد لابد أن تكون في أوج العطاء وإلا ستخسر، وهذا ما حدث، انتهت المباراة وعلينا التركيز فيما هو قادم".

وأكمل "اليوم كان اختبارا جيدا لليفربول واستعاد اللاعبون شهية التهديف وهذا سيزيد من ثقة المهاجمين بأنفسهم".

وأتم "الخروج من عنق الزجاجة؟ بالثقة بالنفس لكنني لا أعتقد أن الأمر مسألة ثقة فقط، لكن العطاء والاستمرارية وتحليل الأمور وإعادة تحليلها مجددا، وهو ما نقوم به معا لنتجاوز التحديات، مباراة الليلة مثال يحتذى به".

وكان يونايتد قد فاز أمام ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

انتصار يونايتد يضمن له مواجهة وست هام يونايتد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي أحد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبلين.