سولشاير: عودتنا ضد ليفربول تظهر الروح وعدم الاستسلام.. ولمسة صلاح في الهدف رائعة

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه عاد في النتيجة أمام ليفربول بسبب روحه وعدم الاستسلام، كما أثنى على هدف محمد صلاح نجم الحمر الأول في مواجهة الفريقين بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح سولشاير عقب مواجهة يونايتد وليفربول بالكأس عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "اليوم تحلينا بإيجابية كبيرة ولعبنا بأريحية جعلتنا نفوز".

وتابع "العودة بعد استقبال هدف؟ يدل ذلك على الروح وعدم الاستسلام والبقاء في المباراة، سجلنا من أنصاف الفرص وهم كذلك، اللمسة الأخيرة من محمد صلاح في الهدف الأول كانت رائعة".

وأردف "ردة فعل فريقي كانت متميزة، راشفورد كان ممتازا سجل هدفا وساعد جرينوود على تسجيل آخر".

وأكمل "برونو لم يبدأ اليوم لكنه تدرب بشكل جيد وشارك في الوقت المناسب، تدرب خلال المران على الكرات الثابتة وهذا ما حدث".

وأتم "أشعر بسعادة كبيرة، سنمر للدور التالي ونعرف أن هذا موسم عدم الرحمة، لابد أن نتحلى بالاستمرارية".

وكان يونايتد قد فاز أمام ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

انتصار يونايتد يضمن له مواجهة وست هام يونايتد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي أحد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبلين.