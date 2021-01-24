مونديال اليد - بعد بلوغ ربع النهائي.. سيناريوهات تصدر مصر المجموعة.. والمنافس المقبل

أصبحنا الآن بين ثمانية العالم الكبار بشكل رسمي، ورغم تصدرنا المجموعة حاليا، لكن الصدارة ليست في مأمن حتى الآن.

مصر تعادلت مع سلوفينيا 25-25 ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدور الرئيسي للمجموعة الرابعة من كأس العالم لليد 2021.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تصدر مصر لمجموعتها، والمنافسين المحتملين في الدور المقبل.

























































بعد فوز مصر على سلوفينيا، أصبحت مصر في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما تحل السويد ثانيا بـ 6 نقاط.

الترتيب الحالي للمجموعة:

مصر: 7 نقاط

السويد: 6 نقاط.

سلوفينيا: 6 نقاط.

الاتحاد الروسي: 5 نقاط.

بيلاروسيا: 4 نقاط.

مقدونيا: 0 نقاط.

السويد تواجه الاتحاد الروسي بعد قليل في آخر مباريات المجموعة.

فوز السويد يرفع رصيدها إلى 8 نقاط. مصر وقتها تتأهل ثانيا، فيما تتأهل السويد أولا.

التعادل بينهما يرفع رصيد السويد إلى 7 نقاط. مصر وقتها تتأهل ثانيا، فيما تتأهل السويد أول بفارق المواجهات المباشرة عن مصر.

أما في حالة فوز الاتحاد الروسي على السويد. يتأهل الاتحاد الروسي رفقة مصر إلى ربع النهائي. وقتها ستكون مصر في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن روسيا، وتودع السويد البطولة.

المنافس المقبل؟

المتأهلان عن المجموعة الرابعة، يواجهان المتأهلان عن المجموعة الثانية.

ترتيب المجموعة الثانية النهائي:

الدنمارك: 8 نقاط.

الأرجنتين: 6 نقاط.

كرواتيا: 5 نقاط.

قطر: 4 نقاط.

اليابان: نقطة.

البحرين: صفر

الدنمارك ضمنت صدارة المجموعة بالفعل. بالتالي مصر ستواجه الدنمارك في حالة التأهل ثانيا، فيما ما زالت المنافسة مستمر على المركز الثاني في المجموعة الثانية بين الأرجنتين وكرواتيا وقطر.

في حالة تأهل مصر كأول المجموعة، سيكون منافسنا التالي هو (الأرجنتين أو كرواتيا أو قطر).

مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية ستكون كالتالي:

البحرين VS اليابان

الأرجنتين VS قطر

الدنمارك VS كرواتيا

فوز الأرجنتين على قطر يكفيها لضمان المركز الثاني دون حسابات أخرى.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، إذ سيكون يوم الثلاثاء راحة لكل فرق البطولة.

نبذة تاريخية:

أفضل مركز لمصر تاريخيا في البطولة كان الرابع بـ مونديال 2001، فيما أنهت مصر البطولة بين الثمانية الكبار 5 مرات تارخييا. بالمركز السادس مرتين عامي 1995 و1997، وفي المركز السابع عام 1999 في مصر، ثم الرابع سنة 2001، والثامن في 2019 في ألمانيا والدنمارك.