مؤتمر كومان: برشلون حصد 23 نقطة من آخر 27 ممكنة.. فزنا عن جدارة اليوم

أعرب رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن سعادته البالغة بالانتصار الصعب على إلتشي.

برشلونة تجاوز مضيفه إلتشي بهدفين دون رد في ملعب مارتينيز فاليرو بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد اللقاء: "أنا سعيد جدا للطريقة التي فزنا بها، خضنا العديد من المباريات في الأيام الأخيرة ودخلنا اليوم بتركيز كبير وتفوقنا وتحلينا بالصبر وسرقنا منهم الكرات".

وأضاف: "التسجيل في مرماهم كان صعبا لأنهم يدافعون بعدد كبير في الخلف، لكننا ضغطنا عليهم جيدا، ولم تسنح لهم الفرص باستثناء هجمة واحدة بسبب خطأ كبير من دفاعنا، لكن تير شتيجن كان رائعا في التعامل مع الانفراد، أشكر الرب أننا نمتلك حارسا عملاقا، لولا ذلك لتعادلوا".

وتابع: "أفضل شيء اليوم كان تعاملنا عند فقدان الكرة، لقد فزنا عن جدارة".

وواصل: "الثلاثي الهجومي لا يكفي، نحتاج أن يسجل لاعبو الوسط أيضا. من الجيد أن دي يونج سجل وصنع، إنه يتطور. نريد من لاعبي الوسط أن يتقدموا إلى منطقة الجزاء".

وأشاد بـ ريكي بويج صاحب الهدف الثاني: "لقد قفز نحو الكرة جيدا واخترق منطقة الجزاء بشكل مميز، هناك حيث نريد أن يتواجد لاعبي الوسط. عندما يعطيك المدرب بعض الدقائق فعليك إثبات أنك تمتلك المستقبل. اليوم كان مهما في المباراة".

وأوضح: "إنها سابع مباراة خارج أرضنا على التوالي، ولم نخسر أي مواجهة خلال التسعين دقيقة. أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد في تلك الفترة على مستوى الجودة والعقلية".

وبرر تغييراته: "خسرنا الكرات وغامرنا أكثر من اللازم في الشوط الثاني، والتغييرات كان هدفها السيطرة على الكرة وتحقيق بعض الانتعاش في الهجوم".

واعترف: "سنحاول الظهور بشكل جيد في الدوري الإسباني، لكن أتليتكو مدريد يظل قويا".

وأكمل: "لن أكشف عن الذين أوكلت إليهم بتسديد ركلات الجزاء حال احتسابها. في الطبيعي يكون ميسي، ولو يكن موجودا هناك اثنين آخرين".

وشدد: "حصدنا 23 نقطة من آخر 27، ورغم جدول المباريات المزدحم ظهرنا بتركيز كبير. الأهم أن نتعامل جيدا عندما نفقد الكرة، علينا استعادتها سريعا بكثير من الحدة".

وأتم معلقا على حصول بوسكيتس على الإنذار الخامس: "علينا تقبُل غياب بوسكيتس عن المباراة المقبلة، لكن هناك مباراتها تسبقها أولا يوم الأربعاء، سنرى بعدها كيف سنتعامل مع مباراة الأحد".



































وسجّل الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الأول، قبل أن يقتل ريكي بويج المباراة بهدفٍ ثانٍ في اللحظات الأخيرة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة من 19 مباراة ويستعيد المركز الثالث من إشبيلية.

فيما تجمّد رصيد إلتشي عند 17 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير- من 18 مباراة خاضها.

الطريف أن الفريقين خاضا مواجهة الإياب، دون أن يكونا قد تواجها ذهابا، إذ أُجلَت المباراة مطلع الموسم، ومن المنتظَر إقامتها في الشهر المقبل.

ودخل برشلونة اللقاء منهكا للغاية، بعد أن لعب 3 أوقات إضافية في آخر 3 مباريات على مدار الأيام الثمانية الماضية.

كما اضطر برشلونة للعب بعيدا عن كامب نو للمباراة السابعة على التوالي.

ليفشل إلتشي في الفوز على برشلونة للمباراة 18 على التوالي.

الانتصار الأخير لـ إلتشي على برشلونة يرجع إلى ديسمبر 1974 بهدف دون رد.