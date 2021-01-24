مونديال اليد - عودة من بعيــــــــــد.. مصر في ربع النهائي بتعادل شاق مع سلوفينيا

بعد شوط أول سيء، عادت مصر من بعيد وتعادلت مع سلوفينيا، وبلغت ربع نهائي كأس العالم لليد 2021.

تعادلت مصر مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

التعادل رفع رصيد مصر للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد سلوفينيا للنقطة السادسة في المركز الثالث، وودعت البطولة رسميا.

مصر ثامن النسخة الماضية من بطولة كأس العالم 2019، فيما تعد سلوفينيا هي ثالث العالم. سلوفينيا أيضا رابع بطولة أمم أوروبا 2020.

أفضل مركز لمصر تاريخيا في البطولة كان الرابع بـ مونديال 2001، فيما أنهت مصر البطولة بين الثمانية الكبار 5 مرات تارخييا. بالمركز السادس مرتين عامي 1995 و1997، وفي المركز السابع عام 1999 في مصر، ثم الرابع سنة 2001، والثامن في 2019 في ألمانيا والدنمارك.

وصف المباراة

سلوفينيا قدمت شوط أول رائع، مقابل شوط سيء لمصر.

الضيوف بدأوا المباراة بتسجيل هدفين متتاليين، دون رم لمصر.

وفي الدقيقة الخامسة كان الهدف الأول لمصر عن طريق يحيى خالد بعد إيقاف دقيقتين لـ نيك هينجمان لاعب سلوفينيا.

مصر سجلت الثاني في الدقيقة الثامنة، وكادت تتعادل 3-3 في الدقيقة التاسعة، لكن إبراهيم المصري أهدر من على الدائرة.

فترة صيام

بداية من الدقيقة الـ11 وحتى الدقيقة الـ 17 غابت مصر عن التسجيل، ليتسع الفارق إلى 3 أهداف حتى سجل سند.

ومن الدقيقة الـ17 وحتى الدقيقة الـ25 ظلت مصر صائمة عن التهديف لـ 8 دقائق و29 ثانية.

هنا سجل يحيى خالد الهدف السادس، لتصبح النتيجة 10-6 لسلوفينيا.

الطيار يحدث الفارق

محمد عصام الطيار شارك هنا، وأحدث الفارق قليلا.

الطيار تصدى لأكثر من كرة واستفاقت مصر قليلا، وانتهى الشوط الأول بتقدم سلوفينيا 12-8 بفارق 4 أهداف.

كليمين فيرلين حارس سلوفينيا تصدى إلى 11 تصويبة من أصل 19 سُددوا عليه في الشوط الأول. قدم مباراة كبيرة ساعدت فريقه على التقدم.

الشوط الثاني

تصديات فيلين العملاقة تواصلت مع بداية الشوط الثاني، فتصدى إلى انفراد محمد ممدوح هاشم من على الدائرة للمرة الثالثة في اللقاء. هاشم أهدر 4 تصويبات فقط في البطولة حتى هذه اللحظة، 3 منها اليوم أمام سلوفينيا.

الفارق استمر بأربع أهداف حتى الدقيقة 35.

المرمى خالي والهدف غالي

في الدقيقة الـ35 كانت النتيجة 15-11 لسلوفينيا. سلوفينيا كانت تعاني نقص لأحد لاعبيها، واستغل المصريون هذا النقص بسبب لعب الضيوف بمرمى خالي. مصر سجلت 3 أهداف متتالية وأصبح الفارق هدف واحد في الدقيقة الـ37.

عصام الطيار تصدى بعد ذلك، ويحيى خالد سجل التعادل الأول لمصر في الدقيقة الـ38.

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34': تظن التأهل بعيدًا.



38': عودة مجنونة للمصريين. 🤯



أبناء #الفراعنة لا يعرفون مستحيلًا، ولا يقفون مكتوفي الأيدي أبدًا! 🤩#مصر2021 pic.twitter.com/Y8zNEU3Ogn — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 24, 2021

سارت المباراة بفارق هدف أو تعادل بين الفريقين حتى الدقيقة الـ50. مصر هنا تقدمت لأول مرة في اللقاء عن طريق يحيى خالد.

سيف الدرع أضاف الهدف الـ21 لتصبح النتيجة 21-19 لمصر.

وتقدمت مصر بفارق هدفين قبل دقيقة ونصف من نهاية اللقاء.

سلوفينيا قلصت الفارق، وفي المقابل سجلت مصر هدف، لكن روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخبنا كان قد طلب وقت مستقطع بالفعل، ليلغى الهدف.

مصر بعد الوقت المستقطع أهدرت الهدف، وسلوفينيا أدركت التعادل، لينتهي اللقاء بنتيجة 25-25.

اللجنة المنظمة للبطولة منحت يحيى خالد نجم منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في البطولة.

الموقف الحالي

التعادل رفع رصيد مصر للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد سلوفينيا للنقطة السادسة في المركز الثالث، وودعت البطولة رسميا.

مصر الآن في الصدارة، لكننا بحاجة إلى خسارة السويد أمام الاتحاد الروسي بعد قليل للحفاظ على صدارة المجموعة.

الترتيب الحالي للمجموعة:

مصر: 7 نقاط

السويد: 6 نقاط.

سلوفينيا: 6 نقاط.

الاتحاد الروسي: 5 نقاط.

بيلاروسيا: 4 نقاط.

مقدونيا: 0 نقاط.

وتقام مباريات ربع النهائي الأربع يوم الأربعاء المقبل.