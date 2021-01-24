في مباراة حبست الأنفاس.. الاتحاد يتعادل مع النصر في الوقت القاتل بحضور حجازي

نجح فريق اتحاد جدة في التعادل أمام ضيفه النصر بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي اليوم الأحد.

سجل هدف النصر خالد الغنام، فيما سجل هدف الاتحاد رومارينيو.

بهذا التعادل أصبح رصيد الاتحاد 25 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما أصبح رصيد النصر 21 نقطة في المركز السابع.

لم يدخر الفريقان أي جهد لإمتاع المشاهدين، إذ أرسل رائد الغامدي تسديدة قوية تصدى لها الحارس مارسيلو جروهي في الدقيقة 21.

وأرسل برونو هنريكي تسديدة قوية في الدقيقة 27 اصطدمت بدفاع النصر وتحولت إلى ركنية.

وأرسل فهد المولد تسديدة خطيرة للغاية ارتطمت في العارضة وارتدت إلى هارون كمارا الذي لم ينجح في تسجيلها كهدف.

🎥 | صاروخية من فهد المولد ترتطمم بالعارضة.#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/Zb7P7evMdD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021

وحاول النصر أن يسجل عن طريقة مراوغة لنور الدين أمرابط لكن حجازي كان بالمرصاد وأبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 62.

وأرسل نور الدين أمرابط الركنية في الدقيقة 63 ليبعدها فهد المولد على حافة منطقة الجزاء لكن خالد الغنام لاعب النصر تسلم الكرة على حافة منطقة الجزاء وأرسل تسديدة قوية سكنت مرمى مارسيلو جروهي.

وسجل اتحاد جدة هدفا في الدقيقة 70 عن طريق عبد العزيز البيشي بعد عرضية خطيرة أرسلها فهد المولد ووضعها جاري رودريجيز أمام البيشي الذي سجل.

ولكن تمت مراجعة اللقطة من قبل تقنية حكم الفيديو لمدة دقيقتين، ليقرر الحكم مراجعة اللقطة بنفسه ومن ثم ألغاها بداعي التسلل على رومارينيو بعد تدخله في اللعبة.

وكاد اتحاد جدة أن يسجل هدفا جميلا في الدقيقة 75 لتصل الكرة إلى سعود عبدال حميد الذي سدد بعد سلسلة من التمريرات لولا تألق عبد الله مادو.

وأنقذ حجازي فريقه من هجمة خطيرة شنها فريق النصر في الدقيقة 80 ليقوم بتشتيت الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة.

وإضافة لإثارة المباراة، سجل رومارينيو هدف التعادل في الدقيقة 93 بعد خطأ من دفاع النصر في إبعاد الكرة، ليتحصل اللاعب على الكرة ويراوغ ويسجل هدف التعادل.

ويعد هذا هو التعادل الثالث على التوالي في مواجهات الفريقين بالدوري بنفس النتيجة 1-1.