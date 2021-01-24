انتهى مونديال اليد – مصر (25)-(25) سلوفينيا.. إلى ربع النهائي

الأحد، 24 يناير 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

مصر - سلوفينيا - كأس العالم لليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وسلوفينيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

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مبروووووك لمصر.

ق. 57 وسااام نوار يسجل, 25-23

ق. 55 علي الزين من على الدائرة. 24-22 لمصر,

ق. 53 الأحمر يسجل. 23-22 لمصر.

ق. 53 التعادل. 22-22

ق. 50 علي زين يسجل. 22-20

ق. 50 سيف الدرع يسجللل. 21-19 لمصر.

يحيى خااااللد يسجل في المرمى الخالي. 20-19 لمصر.

ق. 49 سيف الدرع يسجل التعادل. 19-19

ق. 47 إيقاف دقيقتين للاعب سلوفينيا.

وقت مستقطع لمصر.

ق. 42 دولينيتش يهدر رمية جزائية.

ق. 42 علي زين يسجل من رمية رائعة. 18-18

ق. 41 - 18-17 لسلوفينيا.

ق. 39 جووووول لمصر والتقدم الأول عن طريق سند. 17-16 لمصر.

ق. 39 التعاادل من جديد عن طريق يحيى خالد. 16-16

ق. 38 التعاااادل من الاحمر. 15-15

ق. 37 الطياااار يتصدى.

ق. 17 يحيى الدرع يسجللل من بعيد في المرمى الخالي. 15-14 لسلوفينيا.

ق. 36 سند يقطع ويسجل في المرمى الخالي, 15-13 لسلوفينيا.

ق. 35 الدرع يقطع ويسجل في المرمى الخالي, 15-12 لسلوفينيا.

ق. 35 يحيى خالد يسجل وإيقاف دقيقتين للاعب سلوفينيا. 15-11 لسلوفينيا.

ق. 35 هدف من رمية جزائية. 15-10 لسلوفينيا.

ق. 34 الأحمر يسجل من رمية جزائية. 14-10 لسلوفينيا.

ق.32 الدرع يسجل. 13-9 لسلوفينيا.

ق. 30 هدف لسلوفينيا. 13-8 لسلوفينيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 28 هدف لسلوفينيا. 11-8 لسلوفينيا.

ق. 28 الطيار يتصدى مجددا. وسند يرد بهددددف. 10-8 لسلوفينيا.

ق. 26 يحيى خالد يسجللل. 10-7 لسلوفينيا.

ق. 26 الطيار يتصدى.

وقت مستقطع لسلوفينيا.

ق. 25 يحيى خالد يسجل. 10-6 لسلوفينيا. وبعد 8 دقائق و29 ثانية غياب عن التسجيل. وقت مستقطع لسلوفينيا.

ق. 24 عمر بكار يهدر. 9 تصويبات مهدرة من مصر حتى الآن

ق. 23 10-5 لسلوفينيا.

ق. 23 سند يهدر الرمية الجزائية.

ق. 22 9-5 لسلوفينيا. 5 دقائق و33 ثانية بدون أهداف لمصر.

ق. 18 - 8-5 لسلوفينيا.

ق. 17 سند يسجل. 7-5 لسلوفينيا.

ق. 16 علي زين يسدد والحارس يتصدى.

ق. 15 الفارق أصبح ثلاثة أهداف لسلوفينيا, 7-4 لسلوفينيا.

ق. 14 هدف جديد لسلوفينيا من فاست بريك. 6-4 لسلوفينيا.

ق. 13 5-4 لصالح سلوفينيا.

ق. 11 يحيى الدرع يسجل التعادل. 4-4

ق. 10 التعااادل لمصر. 3-3 محمد سند.

ق. 9 هنداوي يتصدى مجددا، ويحيى خالد يهدر لكن الكرى تعود لحيازة مصر.

ق. 9 كريم هنداوي يتصدى ببراعة وإبراهيم المصري يهدر أمام المرمى السلوفيني.

ق. 8 الثااني لمصر عن طريق محمد سند. 3-2 لسلوفينيا.

فاول مهاجم على سلوفنييا. 3-1 لسلوفينيا

ق. 5 هدف أول لمصر عن طريق يحيى خالد. 2-1 لسلوفينيا

ق. 4 يحيى الدرع يسدد والحارس يتصدى.

إيقاف دقيقتين للاعب سلوفينيا نايكا هيجمان.

ق. 3 - 2-0 لسلوفينيا.

ق. 2 - 1-0 لسلوفينيا.

بداية المباراة

مونديال اليد مصر سلوفينيا
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