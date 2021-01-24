بتألق كيميتش.. بايرن يواصل هيمنة مستمرة لـ11 عاما وينتصر على شالكه

نجح فريق بايرن ميونيخ في تحقيق الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري الألماني والـ12 هذا الموسم، على حساب شالكه، ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة اليوم الأحد.

سجل أهداف العملاق البافاري كل من توماس مولر هدفين وهدف لكل من روبرت ليفاندوفسكي وديفيد ألابا.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني حاليا برصيد 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن لايبزج الثاني، فيما تجمد رصيد شالكه عند 7 نقاط في المركز الـ18.

تسيد بايرن ميونيخ المباراة منذ بدايتها، وكاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد تمريرة عرضية رائعة من جوشوا كيميتش نجم المباراة، إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي كاد أن يسجل لكن الرأسية مرت بعيدا عن مرمى رالف فارمان حارس شالكه.

وكاد شالكه أن يرد بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من بينتو رامان داخل منطقة بايرن لتصل الكرة إلى سوات سيردار لكن الرأسية مرت بعيدا عن المرمى.

وأنقذ حارس شالكه مرمى فريقه من هدف في الدقيقة 23 بعد تسديدة من روبرت ليفاندوفسكي حاول معها الحارس، لتصل إلى سيرجي جنابري الذي كاد أن يسجل لولا تألق الحارس.

وجاء الهدف الأول لبايرن ميونيخ من صناعة المتميز كيميتش في الدقيقة 33 بعد عرضية مرسلة بدقة شديدة إلى رأس توماس مولر الذي أسكنها الشباك.

وأضاف بايرن ميونيخ هدفا ثانيا في الدقيقة 54 بعد تمريرة طولية متقنة من كيميتش من ثلث ملعب بايرن تصل إلى روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة جزاء شالكه ليراوغ المدافع والحارس ويسجل هدفا.

وكاد شالكه أن يقلص النتيجة في الدقيقة 73 بعد جُملة فنية رائعة بدأت بتمريرة من نسيم بوجلاب وصلت إلى أليساندرو شوبف الذي أرسل تسديدة خطيرة للغاية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمانويل نوير حارس بايرن ميونيخ.

وسجل بايرن ميونيخ الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد ركلة حرة مباشرة نفذها كيميتش بدقة كبيرة ليكمل ثلاثية صناعة الأهداف على رأس توماس مولر الذي أسكن الكرة الشباك ببراعة.

وأضاف بايرن ميونيخ هدفا رابعا في الدقيقة 90 بعد رمية تماس وصلت في منتصف الملعب إلى كينجسلي كومان الذي مرر الكرة إلى ديفيد ألابا، انطلق ألابا لمسافة وقبل أن يقترب من قوس منطقة الجزاء أرسل تسديدة قوية للغاية لتسكن شباك شالكه.

وتعد تلك هي المباراة الخامسة لشالكه مع مدربه الجديد كريستيان جروس، وانتصر مرة وحيدة بنتيجة 4-0 أمام هوفنهايم في الجولة الـ15.

ويعد هذا هو الانتصار الثامن على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري لصالح بايرن ميونيخ، ولم يحقق شالكه الفوز أمام بايرن في الدوري الألماني منذ موسم 2010-2011 وبالتحديد حينما فاز في الجولة الـ15 بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2010.