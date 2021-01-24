مونديال اليد – سويسرا تودع البطولة بفوز شرفي على الجزائر

ودعت سويسرا كأس العالم لليد بالفوز على الجزائر في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي.

وفازت سويسرا على الجزائر بنتيجة 27-24 على صالة د. حسن مصطفى بـ مدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد 2021.

سويسرا أنهت الشوط الأول بفارق هدفين عن الجزائر، وبنتيجة 15-13.

وفي شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 3 أهداف، لتفوز سويسرا بنتيجة 27-24.

الفوز رفع رصيد سويسرا إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الجزائر عند لا شيء من النقاط في المركز السادس والأخير.