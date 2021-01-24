جمهورية شبين يضم المخضرم هيثم محمد.. وناشئ الأهلي السابق

أعلن نادي جمهورية شبين عن ضم الثنائي هيثم محمد وحسين غنيم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وصرّح سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمهورية شبين عبر FilGoal.com: "نجحنا في ضم هيثم محمد وحسين غنيم في انتقالات يناير".

هيثم محمد (38 عاما) حارس مرمى المصري ووادي دجلة وتورنهوت البلجيكي وبلدية المحلة والجونة السابق، يخوض تجربة جديدة في دوري الدرجة الثانية مع جمهورية شبين.

أمّا حسين غنيم (28 عاما) الظهير الأيمن السابق لنادي الشمس، فقد بدأ مسيرته في ناشئي الأهلي، كما لعب لاحقا للإنتاج الحربي والمنصورة.

وكان جمهورية شبين قد ضم في يناير الحالي: محمود المغربي لاعب وسط الرجاء وسيراميكا كليوباترا وفاركو السابق، وكذلك استعاد مصطفى هاني من طنطا، وانتدب أيمن سعد، ومصطفى صلاح، ومحمود عزت.

ويلعب جمهورية شبين مباراته المقبلة يوم الثلاثاء أمام بتروجت في مواجهة مؤجلة من الجولة التاسعة، ويقوده فنيا ياسر رضوان.

ويحتل جمهورية شبين المركز 15 –قبل الأخير- في مجموعة القاهرة برصيد 8 نقاط.