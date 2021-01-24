مونديال اليد – مجموعة مصر.. بيلاروسيا تختتم مشاركتها بالفوز على مقدونيا

الأحد، 24 يناير 2021 - 18:21

كتب : أحمد العريان

بيلاروسيا - مقدونيا - كأس العالم لليد 2021

اختتم منتخب بيلاروسيا مشاركته في كأس العالم لليد بالفوز على مقدونيا بنتيجة 30-26 على صالة استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

شوط المباراة الأول كان متكافئا، وانتهى بالتعادل بنتيجة 14-14 لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، وسعت بيلاروسيا الفارق، وحسمت النتيجة بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 30-26.

أخبار متعلقة
مونديال اليد - ماذا يحتاج كل منتخب من أجل التأهل لربع النهائي.. حسم مجموعة واحدة مونديال اليد – ألمانيا تهزم البرازيل في لقاء شرفي مونديال اليد – طريق مصر.. الدنمارك تهزم اليابان وتضمن الصدارة مونديال اليد – المجر تطيح بـ بولندا وتصطحب إسبانيا إلى ربع النهائي

كيريل لازاروف أسطورة مقدونيا وصاحب الـ40 عاما كان نجم فريقه كالعادة ونجم اللقاء بتسجيل 7 أهداف، مقابل 7 مثلهم لـ كوليتش لاعب بيلاروسيا.

الفوز رفع رصيد بيلاروسيا للنقطة الرابعة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند لا شيء من النقاط في المركز السادس والأخير.

مونديال اليد مقدونيا بيلاروسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بتألق كيميتش.. بايرن يواصل هيمنة مستمرة لـ11 عاما وينتصر على شالكه 2 دقيقة | الدوري الألماني
مونديال اليد – سويسرا تودع البطولة بفوز شرفي على الجزائر 3 دقيقة | مصر 2021
جمهورية شبين يضم المخضرم هيثم محمد.. وناشئ الأهلي السابق 22 دقيقة | مصر
مونديال اليد – مجموعة مصر.. بيلاروسيا تختتم مشاركتها بالفوز على مقدونيا 23 دقيقة | مصر 2021
مران الأهلي – انتظام أكرم توفيق.. ومشاركة بدر بانون 33 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد - كافاني وراشفورد أساسيان.. وفيرنانديز على مقاعد البدلاء ضد ليفربول 34 دقيقة | أوروبا
فاجعة جديدة.. وفاة 4 لاعبين ورئيس ناد في البرازيل بحادث طائرة 37 دقيقة | أمريكا
تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو يقودان الهجوم ضد يونايتد.. وماني على مقاعد البدلاء 44 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك