مونديال اليد – مجموعة مصر.. بيلاروسيا تختتم مشاركتها بالفوز على مقدونيا

اختتم منتخب بيلاروسيا مشاركته في كأس العالم لليد بالفوز على مقدونيا بنتيجة 30-26 على صالة استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

شوط المباراة الأول كان متكافئا، وانتهى بالتعادل بنتيجة 14-14 لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، وسعت بيلاروسيا الفارق، وحسمت النتيجة بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 30-26.

كيريل لازاروف أسطورة مقدونيا وصاحب الـ40 عاما كان نجم فريقه كالعادة ونجم اللقاء بتسجيل 7 أهداف، مقابل 7 مثلهم لـ كوليتش لاعب بيلاروسيا.

الفوز رفع رصيد بيلاروسيا للنقطة الرابعة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند لا شيء من النقاط في المركز السادس والأخير.