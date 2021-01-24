مران الأهلي – انتظام أكرم توفيق.. ومشاركة بدر بانون

انتظم أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في مران الفريق بعد شفائه من فيروس كورونا بشكل كامل.

أدى لاعبو الأهلي مرانهم اليوم الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز.

وانتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في المران الجماعي بعد الشفاء تماما من فيروس كورونا.

من جهة أخرى، شارك بدر بانون المدافع المغربي في المران الجماعي بعد شفاءه من نزلة البرد التي كان يعاني منها.

بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي، اجتمع مع الجهاز المعاون له على هامش المران، ثم عقد محاضرة بالفيديو للاعبين عن اللقاء المقبل.

وشهد المران فقرات بدنية متنوعة ومكثفة للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.