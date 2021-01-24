تشكيل مانشستر يونايتد - كافاني وراشفورد أساسيان.. وفيرنانديز على مقاعد البدلاء ضد ليفربول

دفع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالثلاثي إدينسون كافاني وماركوس راشفورد ومايسون جرينوود في خط هجومه أمام ليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب الثلاثي بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي ودوني فان دي بيك في خط الوسط.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ديفيد دي خيا وأليكس تيليس وأكسيل توانزيبي وبرونو فيرنانديز وفريد ودانييل جيمس وخوان ماتا ونيمانيا ماتيتش وأنطوني مارسيال.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون

الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو

الوسط: بوجبا – ماكتوميناي – دي بيك

الهجوم: راشفورد – كافاني - جرينوود