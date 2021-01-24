فاجعة جديدة.. وفاة 4 لاعبين ورئيس ناد في البرازيل بحادث طائرة

الأحد، 24 يناير 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي

توفي رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي، و4 من لاعبي الفريق، بعد سقوط طائرة كانوا على متنها صباح اليوم الأحد.

لوكاس مييرا رئيس النادي الذي ينافس في القسم الرابع البرازيلي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، جيليرمي نوي، رانولي، ماركوس موليناري، هم ضحايا الحادث بالإضافة إلى الطيّار.

وكانت الطائرة الصغيرة في طريقها إلى مدينة جواس على هامش مباراة سيخوضها فريق بالماس ريجاتاس أمام فيلا نوفا غدا الإثنين.

ليعيد الحادث إلى الذاكرة فاجعة تحطم طائرة نادي تشابيكوينسي البرازيلي في 2016، والتي أدت إلى مصرع الغالبية العظمى من لاعبي الفريق وطاقمه الفني والإداري.

في البرازيل
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