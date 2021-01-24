تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو يقودان الهجوم ضد يونايتد.. وماني على مقاعد البدلاء

دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح لقيادة خط هجوم فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

ويلعب الثلاثي رويبرتو فيرمينو وصلاح وكورتيس جونز في الخط الأمامي للحمر، بجانب جورجينيو فينالدوم وتياجو ألكانتارا وجيمس ميلنر في خط الوسط.

ويتواجد كل من ساديو ماني وتاكومي مينامينو وديفوك أوريجي وناثانيال فيليبس وأوكساليد تشامبرلين وكونتسانتينوس تسيميكاس وشيردان شاكيري ونيكو ويليامز على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد – ريس ويليامز – فابينيو – أندي روبيرتسون

الوسط: تياجو – فينالدوم – ميلنر

الهجوم: جونز – صلاح - فيرمينو