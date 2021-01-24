بيرلو: دزيكو أم سكاماكا؟ لا توجد لدينا التزامات لضم مهاجم.. ولكن

الأحد، 24 يناير 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

بيرلو

قال أندريا بيرلو مدرب نادي يوفنتوس إن فريقه أهدر الكثير من الفرص ضد بولونيا، كما أشار إلى أنه متواجد في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، لكنه ليس ملزما بضم مهاجم، ويتابع عن كثب وضع إدين دزيكو مهاجم روما وجيانلوكا سكاماكا لاعب ساوسولو المعار لجنوى.

وصرح بيرلو عبر شبكة "دازن" في نسختها الإيطالية قائلا: "أهدرنا الكثير من الفرص، لم نستغل ما سنح لنا من فرص في سان سيرو ونرغب في إثبات أنفسنا".

وتابع "بالنسبة لسوق الانتقالات، دزيكو أم سكاماكا نراقب الوضع، لا يوجد لدينا التزامات حول ضم مهاجم، لا ننتظر أحدا، لكننا متواجدين في السوق".

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واستطرد "كولوسفيسكي خيار تكتيكي، وديبالا يحاول التعافي".

وأردف "مكيني كان متعبا، تعرض لبعض التدخلات القوية، ديبالا يتعافى كما قلت، هل يشارك ضد جنوى؟ لازال يركض ويشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل أن يتعافى قريبا".

وفاز يوفنتوس بنتيجة 2-0 أمام بولونيا ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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