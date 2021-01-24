طولان: نتائج إنبي تأثرت في بداية الدوري بسبب تأخر انضمام الصفقات الجديدة

يرى حلمي طولان المدير الفني لإنبي أن فريقه تأثر بسبب تأخر انضمام الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم.

وفاز إنبي على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال طولان عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة: "تأثرنا كثيرا بسبب تأخر انضمام اللاعبين الجدد للفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم".

وأضاف "البنك الأهلي فريق مميز ويضم عناصر قوية سواء الأساسيين أو البدلاء".

وأكمل "طريقة لعب البنك الأهلي في البداية منحتنا الأفضلية في وسط الملعب وسجلنا الهدف الأول بنفس الطريقة التي سجلنا بها أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة السابقة".

وأشار "ظهرت لنا شراسة هجومية في المباراة وكذلك امتاز الفريق بالسرعة في لاعبين مثل مصطفى دويدار وكريم طارق وأيضا كريم فؤاد الذي غاب عن المواجهة بسبب الإصابة".

وأتم تصريحاته "لا يزال أمامنا مباراتين مؤجلتين لتحسين موقفنا أكثر في جدول الدوري".