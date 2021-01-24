مونديال الأندية - حوار موسيماني: أؤمن بقدرات لاعبي الأهلي.. وعلينا التعلم من تجربة مازيمبي

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على صعوبة مباريات فريقه في كأس العالم للأندية 2020 الذي ينطلق في قطر بعد أيام قليلة.

ويلعب الأهلي في افتتاح المونديال ضد الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، والفائز من هذه المباراة يواجه بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حوارا طويلا مع موسيماني عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.

وتحدث موسيماني في حواره عن مباراة الدحيل الصعبة والمواجهة المحتملة أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي في حال الفوز بأول لقاء.

وكذلك تجربة مازيمبي الكونغولي الذي حصل على المركز الثاني في البطولة، وإنجاز الأهلي السابق بالفوز بالمركز الثالث.

كل هذا وأكثر يستعرضه معكم FilGoal.com خلال حوار موسيماني مع موقع FiFa.

وبدأ موسيماني حواره مع موقع Fifa بالحديث عن منافسه في البطولة فريق الدحيل القطري قائلا: "الدحيل فريق جيد وفاز بدوري نجوم قطر، فهي بطولة قوية بها فرق جيدة على غرار السد الذي يدربه تشافي ويملك المهاجم الجزائري القوي بغداد بونجاح، وبما أن الدحيل فاز بالدوري فيعني أنهم أظهروا إمكانياتهم أمام هذا الفريق، وحتى الدحيل يملك لاعبين ممتازين وكان معهم ماريو ماندزوكيتش الذي غادر الفريق مؤخرا. سندرسهم الآن بعد التعرف على منافسنا."

وأضاف "لا يمكن في قرعة كأس العالم للأندية أن نختار منافسينا أو لا نكون راضين عن أي منافس، وعلينا مواجهة المنافس الذي وقعنا أمامه، وأي منافس توقعنا القرعة معه علينا مواجهته."

بيتسو واصل تصريحاته "كل فريق وكل مدرب يؤمن بقدرته على الفوز باللقب، لكن الواقع يقول إن المهمة أمام منافسين مثل بايرن ميونيخ والفائز بكوبا ليبرتادوريس صعبة، فهؤلاء المنافسين يجعلوننا واعين أن المهمة لن تكون سهلة."

وأكمل "نملك لاعبين ممتازين والكل يتحدث عن أفشة، أعرف السبب لأنه اللاعب الذي ساهم في تواجدنا في كأس العالم للأندية بفضل أهدافه، وكل زملائه ساعدوه على ما قدمه حتى الآن، فهو يعيش حالة ازدهار وكان حاضرا في المباريات الكبيرة التي أبلى فيها البلاء الحسن".

واستمر في الإشادة بـ أفشة قائلا: "لا ننسى أيضا أنه لاعب دولي مصري. نحن نحب هذا اللاعب فهو جيد ويساعدنا في تسجيل الأهداف وكصانع لعب يتحرك يمينا ويسارا".

وعن تجربته السابقة في مونديال الأندية مع صنداونز قال موسيماني: "كانت بطولة صعبة، أول شيء واجهنا هو فارق التوقيت الذي وصل إلى ست ساعات بين البلدين، فضلا عن برودة الطقس في اليابان بما أننا كنا في فصل الشتاء. بصراحة المنافسين كانوا أفضل منا، حيث واجهنا جونبورك من كوريا الجنوبية وخسرنا بأربعة مقابل واحد، ثم كاشميا آنتليرز الياباني، وفازوا علينا بثلاثية نظيفة. كان علينا تقبل الوضع وربما تقديم أفضل مما قدمناه لأننا لم نسجل الأهداف خاصة في مباراة كاشيما آنتليرز."

وأشار "كانت أول تجربة لنا في كأس العالم وعانينا من رهبة مسرح المباراة، فلم نقدم البلاء الحسن، وهذا يُظهر مستوى كأس العالم للأندية. أظن أن مازيمبي هو الفريق الوحيد الذي وصل إلى المباراة النهائية، فالمهمة ليست سهلة بتاتا".

مواجهة بايرن المحتملة

وعن احتمال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة قال: "في حال تأهلنا أمام الفريق المضيف الدحيل، سنواجه بايرن ميونيخ. المهمة لن تكون سهلة لكن لا نلمك ما نخسره بعد الوصول إلى هناك، فعلينا تقديم أفضل مستوياتنا والتأكد من تمثيل القارة والبلد وكل عشاق الفريق بشكل جيد ليشعروا بالفخر اتجاهنا. إذا قدمنا كل ما علينا ولن يكون ذلك كافيا فالكل سيكون راضيا علينا، لأن المستوى عال جدا."

وأوضح "لدينا فريق جيد ونؤمن بقدرتنا على تحقيق أمور إيجابية، سنلعب المباراة الأولى أمام القطريين وبعدها سنرى. نتمنى أن نحصل على فرصة مواجهة بايرن ميونيخ، لأن مواجهة هذا الفريق سيجعلنا سعداء وسيكون شرف بالنسبة لنا، لأننا سنلعب من دون ضغط، فهو الفريق الذي فاز على برشلونة."

تجربة مازيمبي

وانتقل للحديث عن جيل الأهلي الذهبي الفائز بالمركز الثالث عام 2006 قائلا: "كان جيلا آخرا، وقتها كان جيل أبو تريكة والآن تغير الفريق، صحيح لم يتمكنوا من الفوز بها ولم يصلوا للمباراة النهائية. الوقت تغير الآن ومرت سبع سنوات."

وأردف " كل فريق لديه حظوظه في البطولة خلال الـ90 دقيقة ويمكننا دائما خلق المفاجآت في كرة القدم لما نلعب بكل قوانا يوم المباراة، فكرة القدم لعبة رائعة ويمكنها أن تمنحك أمور لا تنتظرها، وعلينا الاستلهام من تجربة مازيمبي".

فرق البطولة

وتحدث عن باقي فرق البطولة قائلا: "الفرق البرازيلية دائما قوية، كما شاهدت مباريات الفريق الكوري الجنوبي، فهو فريق جيد والمستوى سيكون كبيرا".

وواصل "كنت مع طاقمي الفني مع فريق صنداونز، وأتذكر صعوبة هذه البطولة، فهي بطولة من بطولات FIFA فمن الناحية التنظيمية لا يمكن مقارنتها مع أي بطولة. كل شيء رائع بداية بالفنادق والسفر وقطر بلد كبير. لما شاركنا في 2016 حتى فريق أمريكا الجنوبية لم يصل للمباراة النهائية."

وأكمل "للأسف عشنا تجربة فيروس كورونا السنة الماضية وكانت تجربة محزنة جدا. علينا تقبل هذه الوضعية وأريد التأكيد أن الصحة العالمية تسبق كل شيء وهي الأهم. نعد مشجعينا أننا سنعود للمنافسة العام المقبل وأن تكون الأمور مختلفة مع فيروس كورونا."

وأتم تصريحاته "مشجعونا يؤمنون بقدراتنا ويقفون بجانبنا ويساندوننا دائما، ويمنحوننا الإلهام وسنقدم كل شيء من أجلهم."