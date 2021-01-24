مرموش يسجل ويقود سانت باولي لإنجاز غائب منذ 11 شهرا
الأحد، 24 يناير 2021 - 17:21
كتب : FilGoal
قاد عمر مرموش فريقه سانت باولي إلى الفوز على ضيفه يان ريجينسبورج بهدفين دون رد، في الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية الألماني.
عمر مرموش
النادي : شتوتجارت
وسجّل مرموش هدف فريقه الثاني بعد أن سجّل زميله جويدو بورجستالر الهدف الأول.
ليرفع سانت باولي رصيده إلى 16 نقطة ويقفز إلى المركز 15 ويغادر مراكز الهبوط.
فيما تجمّد رصيد يان ريجينسبورج عند 20 نقطة في المركز 13.
TOR!!! GET IN THERE! Brilliant run & finish from @OmarMarmoush 👏 some player is #Marmoush ! #fcsp #fcspssv pic.twitter.com/9Bq1Is7ni0— StPauliOnSea (@StPauliOnSea) January 24, 2021
سانت باولي تقدّم في الدقيقة 27 بهدف النمساوي بورجستالر.
وفي الدقيقة 49 سجّل مرموش الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة وتسديدة مميزة سكنت شباك الضيوف.
قبل أن يترك مرموش الملعب في الدقيقة 85 ويعوضه لوكاس داشنر.
ليكون مرموش (21 عاما) قد سجّل هدفه الثاني مع سانت باولي في 4 مباريات خاضها معه منذ انتقاله إليه معارا من فولفسبورج في سوق الانتقالات الشتوية.
كما حقق سانت باولي الفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم، بل لأول مرة منذ فبراير من العام الماضي.
وظل سجل سانت باولي خاليا من الهزائم منذ انتقال مرموش إلى صفوفه.