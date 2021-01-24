مرموش يسجل ويقود سانت باولي لإنجاز غائب منذ 11 شهرا

قاد عمر مرموش فريقه سانت باولي إلى الفوز على ضيفه يان ريجينسبورج بهدفين دون رد، في الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وسجّل مرموش هدف فريقه الثاني بعد أن سجّل زميله جويدو بورجستالر الهدف الأول.

ليرفع سانت باولي رصيده إلى 16 نقطة ويقفز إلى المركز 15 ويغادر مراكز الهبوط.

فيما تجمّد رصيد يان ريجينسبورج عند 20 نقطة في المركز 13.

سانت باولي تقدّم في الدقيقة 27 بهدف النمساوي بورجستالر.

وفي الدقيقة 49 سجّل مرموش الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة وتسديدة مميزة سكنت شباك الضيوف.

قبل أن يترك مرموش الملعب في الدقيقة 85 ويعوضه لوكاس داشنر.

ليكون مرموش (21 عاما) قد سجّل هدفه الثاني مع سانت باولي في 4 مباريات خاضها معه منذ انتقاله إليه معارا من فولفسبورج في سوق الانتقالات الشتوية.

كما حقق سانت باولي الفوز في مباراتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم، بل لأول مرة منذ فبراير من العام الماضي.

وظل سجل سانت باولي خاليا من الهزائم منذ انتقال مرموش إلى صفوفه.