أسامة خليل مديرا رياضيا لـ الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تكليف أسامة خليل نجم النادي الأسبق مديرا رياضيا.

وأوضح النادي الإسماعيلي أن القرار يأتي ضمن قرارات تتجه لها الإدارة من أجل إصلاح أداء ونتائج الفريق.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري المصري بعد مرور ثماني جولات.

ولم ينجح الدراويش سوى في تحقيق فوز وحيد في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وجمع الإسماعيلي حتى الآن 7 نقاط من ثماني مباريات في الدوري وفوزه الوحيد كان من أربع لقاءات أمام أسوان والذي انتهى بهدفين دون رد.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة.