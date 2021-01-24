مهاجم الزمالك لـ في الجول: إعارتي لأسوان انتهت بالتراضي وانتظر تحديد مستقبلي

الأحد، 24 يناير 2021 - 16:43

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن أشرف - هاني رشدي - الأهلي - طنطا

أوضح هاني رشدي مهاجم الزمالك المعار لفريق أسوان انتهاء إعارته للفريق الجنوبي بعد أقل من شهرين.

في نوفمبر الماضي، انتقل هاني رشدي لاعب الزمالك الشاب إلى صفوف أسوان على سبيل الإعارة بعقد لمدة موسم.

وقال رشدي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "اتفقت مع إدارة نادي أسوان على إنهاء فترة الإعارة بالتراضي".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الإسماعيلي يطلب استعارة لاعبين من الزمالك وزيرا النقل والرياضة يطلبان تقريرا عن وفاة ناشئ بعد دقائق من مشاركته في مباراة عمرو جمال: لا أمانع اللعب لـ الزمالك في هذه الحالة الزمالك يلتمس تخفيف إيقاف مصطفى محمد

وأضاف "علاء عبدالعال المدير الفني للفريق تمسك بي ولكني تمسكت بالرحيل ونقلت له وجهة نظري وهو ما تفهمه المدير الفني".

وتابع "سأعقد جلسة مع مسؤولي الكرة بالزمالك لتحديد وترتيب الأمور الخاصة ومستقبلي خلال الفترة المقبلة".

وكان هاني رشدي قد خرج معارا من الزمالك إلى طنطا في الدور الثاني من الموسم الماضي.

اللاعب المولود عام 1999 يرتبط بعقد مع الزمالك حتي 2023.

الزمالك أسوان هاني رشدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرموش يسجل ويقود سانت باولي لإنجاز غائب منذ 11 شهرا 2 دقيقة | المحترفون
مباشر في إسبانيا - إلتشي (0) (0) برشلونة.. الشوط الأول 15 دقيقة | الدوري الإسباني
هاتريك أبراهام يقود تشيلسي لعبور ليوتن تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسامة خليل مديرا رياضيا لـ الإسماعيلي 40 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم الزمالك لـ في الجول: إعارتي لأسوان انتهت بالتراضي وانتظر تحديد مستقبلي 40 دقيقة | مصر
الجونة يزيد جراح دجلة ويزاحم القطبين على القمة 53 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الثالث على التوالي.. إنبي يهزم البنك الأهلي بـ هاتريك أوكويي 56 دقيقة | الدوري المصري
"نهاية الرحلة المذهلة مع أرسنال".. أوزيل ينتقل لفنربخشة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك