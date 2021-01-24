مهاجم الزمالك لـ في الجول: إعارتي لأسوان انتهت بالتراضي وانتظر تحديد مستقبلي

أوضح هاني رشدي مهاجم الزمالك المعار لفريق أسوان انتهاء إعارته للفريق الجنوبي بعد أقل من شهرين.

في نوفمبر الماضي، انتقل هاني رشدي لاعب الزمالك الشاب إلى صفوف أسوان على سبيل الإعارة بعقد لمدة موسم.

وقال رشدي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "اتفقت مع إدارة نادي أسوان على إنهاء فترة الإعارة بالتراضي".

وأضاف "علاء عبدالعال المدير الفني للفريق تمسك بي ولكني تمسكت بالرحيل ونقلت له وجهة نظري وهو ما تفهمه المدير الفني".

وتابع "سأعقد جلسة مع مسؤولي الكرة بالزمالك لتحديد وترتيب الأمور الخاصة ومستقبلي خلال الفترة المقبلة".

وكان هاني رشدي قد خرج معارا من الزمالك إلى طنطا في الدور الثاني من الموسم الماضي.

اللاعب المولود عام 1999 يرتبط بعقد مع الزمالك حتي 2023.