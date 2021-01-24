الفوز الثالث على التوالي.. إنبي يهزم البنك الأهلي بـ هاتريك أوكويي

واصل إنبي نتائجه المميزة في الدوري بالفترة الأخيرة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي وهذه المرة على حساب البنك الأهلي.

وتغلب إنبي على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تألق فيها النيجيري جون أوكويي إيبوكا والذي سجل أهداف إنبي الثلاثة.

تقدم إنبي في الدقيقة 40 وقبل نهاية الشوط الأول عن طريق أوكويي، وفي الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سجل فادي فريد التعادل للبنك الأهلي.

وفي الدقيقتين 74 و79 نجح أوكويي في تسجيل الهدفين الثاني والثالث لإنبي، قبل أن يقلص البديل كريم بامبو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 84.

وشارك بامبو للمرة الأولى بعد انضمامه إلى البنك الأهلي معارا، وحل بديلا في الدقيقة 69 بدلا من فادي فريد.

ورفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة من 7 مباريات في المركز السادس ولديه مباراتين مؤجلتين، أما البنك الأهلي فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم السبت ضمن مباريات الجولة العاشرة، بينما يستضيف البنك الأهلي فريق طلائع الجيش يوم الخميس.