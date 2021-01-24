"نهاية الرحلة المذهلة مع أرسنال".. أوزيل ينتقل لفنربخشة

أعلن نادي أرسنال عن انتقاله لاعب مسعود أوزيل بشكل رسمي إلى فريق فنربخشة التركي.

ونشر أرسنال بيانا رسميا أوضح فيه إن أوزيل انضم للنادي التركي بعقد دائم.

وقال أوزيل عقب رحيله عن أرسنال: "أُود أن أشكر النادي على هذه الرحلة المذهلة خلال 7 سنوات ونصف. لقد حظيت بدعم من النادي والجماهير، كما كان لدي لحظات رائعة".

وأضاف "فُزنا معا بالألقاب لأول مرة بعد سنوات طويلة. جماهير أرسنال ستظل في قلبي. أتمنى الأفضل للفريق وأن يعود للمقدمة حيث ينتمي".

وكان أوزيل قد سافر لتركيا قبل أيام للتوقيع على عقود الانضمام لفنربخشة.

ويعد أوزيل مشجعا لفنربخشة منذ الطفولة. إذ قال سابقا لمحطة NTV التركية: "أنا مشجع لـ فنربخشة، ولهذا أنا سعيد جدا للقدوم إلى تركيا لأكون مع فنربخشة".

وخاض أوزيل 254 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرة، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

وخرج أوزيل من قائمة أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولم يشارك في أي دقيقة مع الفريق.

أوزيل (32 عاما) انضم إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو.

وولد أوزيل في مدينة جيلسنكرشن الألمانية لأسرة تركية مهاجرة، ورغم ذلك فإنه يتحدث التركية بطلاقة.