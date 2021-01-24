الجونة يزيد جراح دجلة ويزاحم القطبين على القمة

نجح الجونة في تحقيق فوز جديد بالدوري المصري ليزيد جراح وادي دجلة، ويزاحم الأهلي والزمالك على القمة.

تغلب الجونة على وادي دجلة بهدفين دون رد سجلهما أحمد حمدي في الدقيقة 65، ونور السيد من ركلة جزاء في الدقيقة 89 ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ورفع الجونة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن الأهلي والزمالك.

أما وادي دجلة فخسر مباراته الثالثة على التوالي والخامسة في المسابقة حتى الآن.

وتجمد رصيد دجلة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن الإنتاج الحربي متذيل الترتيب.

ويحل الجونة ضيفا في مباراته المقبلة على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

أما وادي دجلة فيستضيف فريق أسوان، ويبحث كل منهما عن الفوز الغائب.