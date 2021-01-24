سون يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة لعام 2020

توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2020.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان "جمع سون أعلى النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء".

ونال سون الجائزة بعدما تفوق على الإيراني مهدي تاريمي صاحب المركز الثاني، والعراقي علي عدنان الذي جاء ثالثاً.

بينما حل الياباني تاكومي مينامينو لاعب ليفربول في المركز التاسع.

وكان سون قد فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة 3 مرات، وقدم مستويات رائعة خلال عام 2020، بعدما سجل 22 هدفا مع توتنام.

🔥 SON HEUNG-MIN 🔥 The winner of Best International Player of 2020https://t.co/Tgjxuq5iM9 — AFC (@theafcdotcom) January 24, 2021

وتشكل هذه الجائزة إضافة لقائمة جوائز سون في العام المنصرم والتي تتضمن أفضل لاعب في توتنام موسم 2019-2020، وأفضل لاعب في كوريا الجنوبية 2020، وكذلك الفوز بجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لصاحب أجمل هدف.