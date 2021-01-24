سون يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة لعام 2020

الأحد، 24 يناير 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

سون - توتنام - مانشستر سيتي

توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2020.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان "جمع سون أعلى النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء".

ونال سون الجائزة بعدما تفوق على الإيراني مهدي تاريمي صاحب المركز الثاني، والعراقي علي عدنان الذي جاء ثالثاً.

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بينما حل الياباني تاكومي مينامينو لاعب ليفربول في المركز التاسع.

وكان سون قد فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة 3 مرات، وقدم مستويات رائعة خلال عام 2020، بعدما سجل 22 هدفا مع توتنام.

وتشكل هذه الجائزة إضافة لقائمة جوائز سون في العام المنصرم والتي تتضمن أفضل لاعب في توتنام موسم 2019-2020، وأفضل لاعب في كوريا الجنوبية 2020، وكذلك الفوز بجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لصاحب أجمل هدف.

سون هيونج مين توتنام آسيا
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