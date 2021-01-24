تشكيل برشلونة – جريزمان وبرايثوايت يقودان الهجوم ومينجويزا ظهير أيمن

الأحد، 24 يناير 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز على ريال سوسيداد في السوبر الإسباني

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي على ملعب مانويل فاليرو ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإسباني.

ويغيب عن التشكيل ليونيل ميسي بعد إيقافه لمباراتين، إثر طرده في المباراة الماضية، ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسيقود مارتن برايثوايت خط الهجوم، بجوار أنطوان جريزمان.

ويلعب صامويل أومتيتي للتشكيل الأساسي إذ يلعب في الدفاع بجوار روناد أراخو، على أن يتواجد أوسكار مينجويزا في مركز الظهير الأيمن.

وفيما يلي تشكيل برشلونة كاملا:

حارس: مارك أندري تير شتيحن.

الدفاع: خوردي ألبا – صامويل أومتيتي – رونالد أراخو – أوسكار مينجويزا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – أنطوان جريزمان.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 18 مباراة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ44 نقطة من 17 مباراة.

برشلونة
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