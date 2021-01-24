وزيرا النقل والرياضة يطلبان تقريرا عن وفاة ناشئ بعد دقائق من مشاركته في مباراة

فارق الدنيا محمد هاني يوم السبت بعد دقائق من نهاية الشوط الأول لفريقه السكة الحديد ضد شبان قنا في دوري منطقة الإسكندرية للاعبين مواليد 2004.

شارك لاعب الوسط المدافع، الذي كان يلقب بـ"الكوري"، في الشوط الأول وسجل هدفا لكن شعوره بالإرهاق أدى إلى نقله سريعا إلى مستشفى قبل أن يتوفى مثلما أوضح محمد بكر المشرف على قطاع الناشئين في نادي السكة الحديد السكندري لـFilGoal.com.

وتوجه FilGoal.com لعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم لسؤاله عن إجراءات السلامة في ملعب المباراة، وشدد عامر "سيارة إسعاف نقلت الولد إلى مستشفى فور شعوره بالتعب، وحين علم الحكم بخبر وفاته ألغى المواجهة، النتيجة كانت 4-1 لصالح فريق السكة الحديد".

بينما أوضح محمد بكر "أجرينا فحصا طبيا للاعب قبل انطلاق الموسم مثل أقرانه وكان سليما، الوفاة سببها هبوط حاد في الدورة الدموية".

وأتم "وزيرا النقل والرياضة طلبا تقريرا عن الواقعة".

وينعي FilGoal.com أسرة الفقيد ويدعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.