لاعبو الوسط يتكفلون بالمهمة.. يوفنتوس يهزم بولونيا ويعود للانتصارات

فاز يوفنتوس على بولونيا بهدفين دون مقابل على ملعب أليانز ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإيطالي.

تناوب لاعب الوسط على تسجيل أهداف يوفنتوس، بعدما سجل أرثور هدف التقدم في الدقيقة 15، وأضاف وستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 71.

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الانتصار رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 36 من 18 مباراة ليحتل المركز الرابع، بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 20 من 19 مباراة ليحتل المركز الثالث عشر.

وشهدت المباراة عودة ماتياس دي ليخت للمشاركة من جديد بعد شفائه من فيروس كورونا.

وعاد يوفنتوس لتحقيق الانتصارات في الدوري، بعدما خسر ضد إنتر في الجولة الماضية.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة على وسط الملعب من يوفنتوس وسط حذر من لاعبي بولونيا.

لكن بعد عدة تمريرات بين لاعبي يوفنتوس، وصل الكرة لكريستيانو رونالدو الذي مرر لأرثور وبدوره سدد لاعب الوسط البرازيلي من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بجيريمي شوتن لاعب بولونيا وتسكن الشباك.

بعدها واصل يوفنتوس ضغطه على بولونيا.

رونالدو سدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لكن لوكاس سكوربسكي حارس بولونيا أبعد للكرة بنجاح.

ثم عاد سكوربسكي لكي يمنع يوفنتوس من التسجيل بعدما تصدى لتسديدة فيدريكو بيرنارديسكي.

التهديد الأول لبولونيا كان في الدقيقة 41 بعدما سدد روبيرتو سوريانو كرة مرت بجوار القائم الأيمن ليوفنتوس.

وفي الشوط الثاني كاد ريكاردو أورسوليني أن يتعادل لبولونيا لكن فويتشيك تشيزيني أنقذ مرماه ببراعة.

ومن ركنية نفذها خوان كوادرادو، سجل ماكيني الهدف الثاني برأسية خدعت حارس بولونيا.

ويلعب يوفنتوس ضد سامبدوريا في الجولة المقبلة، فيما يلعب بولونيا ضد ميلان.