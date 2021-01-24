خبر في الجول - الإسماعيلي يطلب استعارة لاعبين من الزمالك

علم FilGoal.com أن الإسماعيلي طلب من الزمالك استعارة لاعبين معينين اليوم الأحد خلال جلسة بين مسؤولي الناديين في مقر الأخير.

وحضر علي أبو جريشة أيقونة الدراويش وأحمد عثمان، شقيق إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي والمفوض من النادي للإشراف على نشاط كرة القدم، إلى نادي الزمالك صباح الأحد.

وطلب أبو جريشة وعثمان إبرام صفقات تبادلية مع الزمالك على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يعرض مسؤولو الزمالك الأمر على جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بالنادي.

ويحاول الإسماعيلي تدعيم قائمته لتحسين النتائج في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 في ترتيب البطولة ورصيده 7 نقاط بعد خوض 8 مباريات.

وفاز الإسماعيلي مرة وخسر 3 مباريات في الموسم الحالي من الدوري بينما الزمالك فاز في 6 لقاءات وتعادل مرتين.

والزمالك وصيف البطولة بفارق الأهداف عن الأهلي.