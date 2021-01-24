وكيله السابق: توديبو اعتقد أنه نجم في برشلونة.. لا يجب أن يشعر وكأنه ظاهرة

انتقد برونو ساتين وكيل الأعمال السابق لجيان كلاير توديبو لاعب برشلونة الحالي المعار لبنفيكا، تصرفات المدافع الفرنسي.

وكان برشلونة قد ضم توديبو من تولوز عام 2019، قبل أن يُعيره لشالكة وبنفيكا على الترتيب.

ولم يلعب توديبو إلا مباراتين فقط منذ انتقاله لبنفيكا مطلع الموسم الحالي.

وقال ساتين في تصريحات لـ "كالشيو توداي": "كنا سعداء بالعمل الذي تم وانتقاله لبرشلونة لكني الآن لا أهتم به".

وتابع "لديه شخصية صعبة للغاية. لم يستمع لنصائح إريك أبيدال حين كان مديرا رياضيا لبرشلونة".

واستمر "النادي كان يؤمن بقدراته لكنه أعتقد بأنه نجما لذلك مغامرته في الدوري الإسباني لم تكن على النحو المطلوب".

وأضاف "لديه إمكانيات رائعة لكن ينقصه أن يكون متواضعا".

وواصل "يحتاج لأن يشارك في التشكيل الأساسي من جديد لكن في فريق يسمح له بإرتكاب الأخطاء التي ستجعله يتطور. حتى أكبر اللاعبين فعلوا هذا في السابق".

وعن إمكانية تطوره، قال: "هذا الأمر متوقف عليه وحده. لديه إمكانيات جسدية رائعة وقدرات رياضية فائقة، لديه كل شيء للنجاح، لكن عليه أن يفكر بشكل صحيح ويُطور من تفكيره".

وأتم "لاعبين أقل منه في الموهبة لكنهم يقومون بإدارة أمورهم بطريقة جيدة. عليه أن يتعلم أكثر ولا يشعر بأنه ظاهرة. حتى هذه اللحظة لا يفهم هذا والمجموعة المُحيطة به لا تساعده. أشعر بالآسف بشأنه".

وشارك توديبو (21 عاما) في 5 مباريات فقط مع برشلونة بواقع 325 دقيقة.