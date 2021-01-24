مباشر في الدوري - الجونة (0) - (0) وادي دجلة.. إنبي (1) - (0) البنك الأهلي.. هدف أول

الأحد، 24 يناير 2021 - 14:25

كتب : FilGoal

الجونة

تقام في نفس التوقيت مباراتين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يستضيف الجونة فريق وادي دجلة، بينما يلعب إنبي ضد البنك الأهلي في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما وادي دجلة في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 6 نقاط، ويأتي إنبي في المركز الثامن برصيد 10 نقاط والبنك الأهلي عاشرا بـ 8 نقاط.

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الجونة (0) × (0) وادي دجلة

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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إنبي (0) × (0) البنك الأهلي

ق39 جوووول أول عن طريق جون أوكويي

ق33 خروج أحمد علي ونزول أحمد ياسر

ق19 سقوط أحمد علي بسبب إصابة قوية لكن عاد إلى الملعب من جديد

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

في الدوري الدوري المصري الجونة إنبي البنك الأهلي وادي دجلة
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