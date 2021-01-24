مباشر في الدوري - الجونة (0) - (0) وادي دجلة.. إنبي (1) - (0) البنك الأهلي.. هدف أول

تقام في نفس التوقيت مباراتين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يستضيف الجونة فريق وادي دجلة، بينما يلعب إنبي ضد البنك الأهلي في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما وادي دجلة في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 6 نقاط، ويأتي إنبي في المركز الثامن برصيد 10 نقاط والبنك الأهلي عاشرا بـ 8 نقاط.

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الجونة (0) × (0) وادي دجلة

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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إنبي (0) × (0) البنك الأهلي

ق39 جوووول أول عن طريق جون أوكويي

ق33 خروج أحمد علي ونزول أحمد ياسر

ق19 سقوط أحمد علي بسبب إصابة قوية لكن عاد إلى الملعب من جديد

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا