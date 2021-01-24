انتهت في الدوري - الجونة (2) - (0) وادي دجلة.. إنبي (3) - (2) البنك الأهلي

الأحد، 24 يناير 2021 - 14:25

كتب : FilGoal

الجونة

تقام في نفس التوقيت مباراتين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يستضيف الجونة فريق وادي دجلة، بينما يلعب إنبي ضد البنك الأهلي في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما وادي دجلة في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 6 نقاط، ويأتي إنبي في المركز الثامن برصيد 10 نقاط والبنك الأهلي عاشرا بـ 8 نقاط.

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الجونة (2) × (0) وادي دجلة

نهاية المباراة

ق89 نور السيد يسجل الثاني للجونة من ركلة جزاء

ق65 جووووول أحمد حمدي يتقدم للجونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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إنبي (3) × (2) البنك الأهلي

نهاية المباراة

ق84 جوووول كريم بامبو يقلص الفارق

ق79 جوووول أكويي يكمل الهاتريك

ق74 جوووول جون أكويي من جديد

ق59 جووول التعادل فادي فريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 جوووول أول عن طريق جون أوكويي

ق33 خروج أحمد علي ونزول أحمد ياسر

ق19 سقوط أحمد علي بسبب إصابة قوية لكن عاد إلى الملعب من جديد

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

في الدوري الدوري المصري الجونة إنبي البنك الأهلي وادي دجلة
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